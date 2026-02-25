Ausblick: Bouygues Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bouygues Un wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,199 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bouygues Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 17,52 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bouygues Un einen Umsatz von 16,28 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,658 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,610 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 66,59 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 61,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at