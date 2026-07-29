Ausblick: Bouygues Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bouygues Un wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,190 USD je Aktie gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,89 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bouygues Un einen Umsatz von 16,19 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,757 USD, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 64,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 64,19 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at