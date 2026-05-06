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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Bouygues Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bouygues Un wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,090 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal soll Bouygues Un nach den Prognosen von 2 Analysten 14,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,25 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,747 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,670 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 64,19 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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