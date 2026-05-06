Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh Aktie
WKN DE: A1J2CL / ISIN: US1021171087
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bouygues Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bouygues Un wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,090 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Im abgelaufenen Quartal soll Bouygues Un nach den Prognosen von 2 Analysten 14,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,25 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,747 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,670 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 64,19 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh
|
06.05.26
|Ausblick: Bouygues Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Bouygues Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Bouygues Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Bouygues Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX volatil -- US-Börsen in Grün erwartet -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die US-Börsen dürften die Sitzung mit Gewinnen eröffnen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.