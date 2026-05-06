Ausblick: Bouygues veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bouygues wird sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Bouygues für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,390 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Bouygues nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 12,38 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,59 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 EUR, gegenüber 2,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 57,25 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,88 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at