Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bouygues veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bouygues wird sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Bouygues für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,390 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Bouygues nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 12,38 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,59 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 EUR, gegenüber 2,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 57,25 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,88 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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