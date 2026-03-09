Ausblick: Bovie Medical gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bovie Medical lädt am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,055 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 30,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,303 USD, gegenüber -0,660 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 52,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 48,1 Millionen USD generiert wurden.

