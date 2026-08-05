Ausblick: Bovie Medical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bovie Medical lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bovie Medical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,082 USD. Das entspräche einem Gewinn von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,090 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bovie Medical für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,268 USD im Vergleich zu -0,270 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 59,6 Millionen USD, gegenüber 52,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at