Ausblick: Bowhead Specialty gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bowhead Specialty präsentiert in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,440 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 81,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 216,7 Millionen USD gegenüber 119,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,63 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 776,7 Millionen USD, gegenüber 425,7 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
