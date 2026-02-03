Bowlero a Aktie

Bowlero a

WKN DE: A3C9C3 / ISIN: US10258P1021

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bowlero A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bowlero A wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,029 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bowlero A ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 300,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bowlero A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 313,4 Millionen USD aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,026 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,29 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

