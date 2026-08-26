Bowlero a Aktie
WKN DE: A3C9C3 / ISIN: US10258P1021
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bowlero A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bowlero A öffnet am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bowlero A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,048 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,490 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Bowlero A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 311,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 301,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,36 Prozent gesteigert.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,160 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,130 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,20 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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