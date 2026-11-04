Ausblick: Bowlero A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bowlero A wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bowlero A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,120 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 297,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,3 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,063 USD aus. Im Vorjahr waren -0,330 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net