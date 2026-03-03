Ausblick: Bowman Consulting Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bowman Consulting Group wird sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bowman Consulting Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,399 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Bowman Consulting Group 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 116,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bowman Consulting Group 113,2 Millionen USD umsetzen können.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,64 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 442,3 Millionen USD, gegenüber 426,6 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

