Bowman Consulting Group Aktie
WKN DE: A3CM09 / ISIN: US1030021018
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bowman Consulting Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bowman Consulting Group wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,206 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bowman Consulting Group einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 114,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 112,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,74 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 500,0 Millionen USD, gegenüber 490,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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