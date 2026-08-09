Bowman Consulting Group Aktie

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WKN DE: A3CM09 / ISIN: US1030021018

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bowman Consulting Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bowman Consulting Group lädt am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,465 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 36,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,340 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Bowman Consulting Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 129,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bowman Consulting Group 122,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,730 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 525,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 490,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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