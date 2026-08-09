Bowman Consulting Group Aktie
WKN DE: A3CM09 / ISIN: US1030021018
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bowman Consulting Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bowman Consulting Group lädt am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,465 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 36,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,340 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Bowman Consulting Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 129,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bowman Consulting Group 122,1 Millionen USD umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,730 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 525,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 490,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bowman Consulting Group Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Bowman Consulting Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Bowman Consulting Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Bowman Consulting Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Bowman Consulting Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Bowman Consulting Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Bowman Consulting Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bowman Consulting Group Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bowman Consulting Group Ltd Registered Shs
|27,23
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.