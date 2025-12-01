Box Aktie
Ausblick: Box legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Box stellt am 02.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,317 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 534,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Box in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 299,1 Millionen USD im Vergleich zu 275,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
