Ausblick: Box stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Box wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,362 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Box noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 304,4 Millionen USD gegenüber 276,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at