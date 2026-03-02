Ausblick: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Box wird am 03.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,338 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 304,3 Millionen USD gegenüber 279,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,29 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,36 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1,18 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at