Ausblick: Boyd Gaming legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Boyd Gaming lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,94 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Boyd Gaming ein EPS von 1,92 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,02 Prozent auf 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Boyd Gaming noch 1,04 Milliarden USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,08 USD, gegenüber 6,19 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 4,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,93 Milliarden USD generiert wurden.
