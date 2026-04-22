Boyd Gaming Aktie

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WKN: 896499 / ISIN: US1033041013

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Boyd Gaming mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Boyd Gaming lädt am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,71 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Boyd Gaming noch 1,31 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boyd Gaming in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 991,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,41 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 22,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,15 Milliarden USD, gegenüber 4,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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