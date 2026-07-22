Ausblick: Boyd Gaming präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Boyd Gaming wird am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,89 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Boyd Gaming ein EPS von 1,84 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,04 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 0,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Boyd Gaming einen Umsatz von 1,03 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,56 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 4,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at