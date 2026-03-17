Boyd Group Services Aktie
WKN DE: A2PXS9 / ISIN: CA1033101082
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17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Boyd Group Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Boyd Group Services wird am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,628 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Boyd Group Services ein EPS von 0,150 CAD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 812,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,05 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,56 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,16 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,21 Milliarden CAD.
Redaktion finanzen.at
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