Ausblick: Boyd Group Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boyd Group Services wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,569 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 CAD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 14 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 992,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,12 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,27 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,15 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,14 Milliarden USD, gegenüber 4,39 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at