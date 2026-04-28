BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850518 / ISIN: US0556221044

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: BP gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BP äußert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,999 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48,50 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,91 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 205,72 Milliarden USD, gegenüber 189,78 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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