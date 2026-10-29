Ausblick: BP gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BP wird am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,74 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 508,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 48,12 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 63,14 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 232,60 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 189,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net