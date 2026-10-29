BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Kennzahlen voraus 29.10.2026 07:01:06

Ausblick: BP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: BP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BP öffnet die Bücher –  damit rechnen Experten.

BP präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 0,456 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 GBP je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 63,14 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 35,90 Milliarden GBP erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 30 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, gegenüber 0,000 GBP je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 232,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 143,67 Milliarden GBP generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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