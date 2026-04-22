BQE Water Aktie
WKN DE: A2PFBZ / ISIN: CA0556402059
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: BQE Water mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BQE Water gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,860 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BQE Water ein EPS von 0,780 CAD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 6,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 35,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BQE Water einen Umsatz von 4,4 Millionen CAD eingefahren.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 5,81 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,78 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 34,0 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 17,2 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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22.04.26
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