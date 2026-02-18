Ausblick: Brady legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brady wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,09 USD aus. Im letzten Jahr hatte Brady einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Brady nach den Prognosen von 2 Analysten 378,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 356,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,51 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at