Ausblick: Brady legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brady äußert sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,35 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,09 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 406,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 382,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,02 USD, gegenüber 3,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at