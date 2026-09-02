Brady Aktie
WKN: 900104 / ISIN: US1046741062
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: Brady mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Brady wird am 03.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,47 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Brady 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 427,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 397,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,27 USD, gegenüber 3,94 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,51 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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