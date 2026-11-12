Bragg Gaming Group Aktie

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WKN DE: A3CMSP / ISIN: CA1048333068

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Bragg Gaming Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bragg Gaming Group wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,010 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bragg Gaming Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 CAD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 21,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 43,1 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,150 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,500 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 93,3 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 167,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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