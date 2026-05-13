Bragg Gaming Group Aktie
WKN DE: A3CMSP / ISIN: CA1048333068
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bragg Gaming Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bragg Gaming Group veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,080 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bragg Gaming Group noch -0,170 CAD je Aktie verloren.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 25,1 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 38,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,147 EUR, gegenüber -0,500 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 100,7 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 167,3 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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13.05.26
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