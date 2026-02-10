Ausblick: BrainCool AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BrainCool AB wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,000 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BrainCool AB -0,030 SEK je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 7,97 Prozent auf 13,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte BrainCool AB noch 12,0 Millionen SEK umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,110 SEK, gegenüber -0,190 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 45,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 40,0 Millionen SEK generiert wurden.

