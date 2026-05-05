BrainCool AB Aktie

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WKN DE: A1XFGC / ISIN: SE0005731833

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: BrainCool AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BrainCool AB wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,000 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 12,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,6 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,100 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,140 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 54,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 36,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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