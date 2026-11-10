BrainCool AB Aktie

BrainCool AB ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XFGC / ISIN: SE0005731833

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 07:01:06

Ausblick: BrainCool AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BrainCool AB präsentiert am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 11,0 Millionen SEK gegenüber 14,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,29 Prozent.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,100 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,140 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 47,0 Millionen SEK, gegenüber 36,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BrainCool AB

mehr Nachrichten

Analysen zu BrainCool AB

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BrainCool AB 0,08 0,13% BrainCool AB

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich klar im Plus -- Asiens Börsen folgen positiven US-Vorgaben
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag stärker starten. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen