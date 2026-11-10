BrainCool AB Aktie
WKN DE: A1XFGC / ISIN: SE0005731833
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: BrainCool AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BrainCool AB präsentiert am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 11,0 Millionen SEK gegenüber 14,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,29 Prozent.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,100 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,140 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 47,0 Millionen SEK, gegenüber 36,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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