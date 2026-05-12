Ausblick: Brainsway gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brainsway lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 27,44 Prozent auf 14,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Brainsway noch 11,5 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,195 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 66,4 Millionen USD, gegenüber 52,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at