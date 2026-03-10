Brainsway Aktie

WKN DE: A2PCBP / ISIN: US10501L1061

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Brainsway zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Brainsway gibt am 11.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,031 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Brainsway ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Brainsway 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Brainsway 11,5 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,115 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,090 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 51,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 41,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

