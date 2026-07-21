Brandywine Realty TrustShs Of Beneficial Int. Aktie

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WKN: 875818 / ISIN: US1053682035

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Brandywine Realty Trus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brandywine Realty Trus wird am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,178 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brandywine Realty Trus in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 113,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 120,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,774 USD, gegenüber -1,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 472,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 484,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

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