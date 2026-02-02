Ausblick: Brandywine Realty Trus legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brandywine Realty Trus wird am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,227 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,20 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,250 USD je Aktie erzielt worden waren.

Brandywine Realty Trus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,906 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,140 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 459,1 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 505,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

