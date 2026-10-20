Brandywine Realty TrustShs Of Beneficial Int. Aktie
WKN: 875818 / ISIN: US1053682035
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Brandywine Realty Trus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Brandywine Realty Trus präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,169 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Brandywine Realty Trus noch ein Verlust pro Aktie von -0,150 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,18 Prozent auf 111,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 121,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,775 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,030 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 478,1 Millionen USD, gegenüber 484,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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