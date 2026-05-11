Ausblick: Braskem mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Braskem wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,097 BRL je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Braskem noch 0,880 BRL je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,58 Milliarden BRL – ein Minus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Braskem 19,46 Milliarden BRL erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,985 BRL im Vergleich zu -12,390 BRL im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 77,85 Milliarden BRL, gegenüber 70,72 Milliarden BRL im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at