Braskem Aktie
WKN: 164640 / ISIN: BRBRKMACNPA4
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Braskem öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Braskem wird am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,14 BRL je Aktie gegenüber 0,000 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 22,43 Milliarden BRL aus – das entspräche einem Plus von 25,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,86 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 BRL im Vergleich zu -12,390 BRL im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 77,43 Milliarden BRL, gegenüber 70,72 Milliarden BRL ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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