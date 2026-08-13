Braskem S a Aktie

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WKN: 896191 / ISIN: US1055321053

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Braskem S A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Braskem S A wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Braskem S A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,32 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,498 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,440 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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