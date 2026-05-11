Braskem S a Aktie
WKN: 896191 / ISIN: US1055321053
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Braskem S A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Braskem S A wird am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,317 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Braskem S A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,41 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Braskem S A 3,33 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,319 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,440 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,85 Milliarden USD, gegenüber 12,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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