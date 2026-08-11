Braskem S a Aktie

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WKN: 896191 / ISIN: US1055321053

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Braskem S A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Braskem S A wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 37,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,532 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,18 Milliarden USD, gegenüber 12,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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