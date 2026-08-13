Braskem Aktie
WKN: 164640 / ISIN: BRBRKMACNPA4
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Braskem stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Braskem gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,14 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 BRL je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 25,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,43 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,86 Milliarden BRL umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 BRL, wohingegen im Vorjahr noch -12,390 BRL vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 77,43 Milliarden BRL erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 70,72 Milliarden BRL waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)
|
07:01
|Ausblick: Braskem stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Braskem öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Braskem verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Braskem mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Braskem zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.02.26
|Erste Schätzungen: Braskem stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)
Aktien in diesem Artikel
|Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)
|1,02
|2,00%