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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Braskem stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Braskem wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,263 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Braskem noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 BRL in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 19,57 Milliarden BRL aus – das entspräche einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,30 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,21 BRL, gegenüber -12,390 BRL je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 74,93 Milliarden BRL im Vergleich zu 70,72 Milliarden BRL im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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