17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bravida gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bravida lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,22 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Bravida einen Gewinn von 2,06 SEK je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,78 Milliarden SEK – ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bravida 8,11 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,82 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,17 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 28,09 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 29,65 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Bravida Holding AB

Analysen zu Bravida Holding AB

Aktien in diesem Artikel

Bravida Holding AB

