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WKN DE: A140RV / ISIN: SE0007491303

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Bravida mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bravida stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 SEK gegenüber 1,11 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bravida in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 6,79 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 6,89 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,68 SEK, gegenüber 6,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 28,51 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,21 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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