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WKN DE: A140RV / ISIN: SE0007491303

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bravida vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bravida veröffentlicht am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 SEK gegenüber 1,19 SEK im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,43 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Bravida für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,95 Milliarden SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,21 SEK je Aktie, gegenüber 6,02 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 30,47 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 28,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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