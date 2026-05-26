Ausblick: Braze A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Braze A präsentiert am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,104 USD je Aktie gegenüber -0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,61 Prozent auf 205,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Braze A noch 162,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,633 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,220 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 888,0 Millionen USD, gegenüber 738,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at