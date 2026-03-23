Ausblick: Braze A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Braze A wird am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,138 USD aus. Im letzten Jahr hatte Braze A einen Verlust von -0,170 USD je Aktie eingefahren.

Braze A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,421 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 731,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 593,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at